تراند اليوم : بالفيديو – إستقبال حافل من جمهور السعودية لحمدي الميرغني

استقبال الجمهور السعودي له، وذلك خلال عرض مسرحية “لوكاندة الأوباش”، التي تعرض حاليًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعلق الميرغني على الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”،: “شكرا جمهور الرياض على الاستقبال الرائع ده، بحبكم أوي، ويارب نكون دايما عند حسن ظنكم، وشكر خاص لهئية الترفيه على حسن الاستضافة”.

وعرضت مسرحية “لوكاندة الأوباش”، لأول مرة، الأربعاء الماضي 4 ديسمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض.

مسرحية “لوكاندة الأوباش” بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، سعد الصغير، مايا دياب، أوس أوس، حمدي الميرغني، هالة فاخر، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.