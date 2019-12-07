شاهدوا جوهرة في ظهورها الأول بعد الفيديوهات الإباحية: أنا صاروخ

كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 03:55 مساءً - في أول ظهورها الأول بعد فضيحة الفيديوهات الإباحية التي انتشرت لها مؤخراً، حلّت الراقصة جوهرة ضيفة على برنامج كوميدي ترفيهي يذاع على موقع “يويتوب”، من داخل إحدى السيارات وحمل اسم “الأجرة ورا”، ولم تعلق جوهرة على قضية الفيديوهات، لكنها أكدت أنها لم تكن تتوقع عدد جمهورها في مصر، ولكنها كانت دائماً واثقة في نفسها، متابعة: “من عوامل نجاح أي شخص هي الثقة بالنفس، وعدم السماع للآخرين”.

أوضحت جوهرة أنها تحب الراقصة دينا، ولكنها ليست المفضلة بالنسبة لها، وكشفت عن المفضلين لها في مجال الرقص وهما منى سعيد وعزة شريف.

وأشارت جوهرة، أيضاً إلى أنها تحب النجم محمد رمضان، على المستوى الغنائي، لكنه ليس المفضل بالنسبة لها.

ووجه لها جمهورها أسئلة عن عمرها، وكشفت جوهرة أن عمرها 32 عامًا. ومن بين الفنانين المصريين الذين ممكن أن تختار بينهم للزواج، اختارت الفنان أحمد عز، واستبعدت حسين فهمي وآسر ياسين وأمير كرارة، مشيرة إلى أنها تحب الفرفشة.

ولعبت جوهرة، خلال الحلقة لعبة كوميدية وقالت خلالها: “أنا صاروخ”، وأكدت جوهرة، لجمهورها أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل في وجهها أو جسدها.