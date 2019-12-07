كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 03:55 مساءً - ظهرت المستشارة الألمانية ” أنجيلا ميركل ” في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي وهي تتعرض للرعشة خلال التي أصابتها لثلاث مرات من قبل وذلك خلال زيارتها إلى معسكر ” أوشفيتز ” للاعتقال للمرة الأولى .
حيث ظهرت أنجيلا ميركل وهي ترتعش وتفقد توازنها بعد وضعها أكليل من الزهور على جدار الإعدام الذي استخدمه النازيين في قتل الآلاف بمعسكر أوشفيتز .
وهو ما دفعها إلى أن تمد يدها بينما أمسك بها رئيس الوزراء البولندي ” ماتيوس موراويكي ” بسرعة للمساعدة حتى لا تسقط .
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الرابعة .. أنجيلا ميركل تصاب بالرعشة وكادت تفقد توازنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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