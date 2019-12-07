للمرة الرابعة .. أنجيلا ميركل تصاب بالرعشة وكادت تفقد توازنها

كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 03:55 مساءً - ظهرت المستشارة الألمانية ” أنجيلا ميركل ” في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي وهي تتعرض للرعشة خلال التي أصابتها لثلاث مرات من قبل وذلك خلال زيارتها إلى معسكر ” أوشفيتز ” للاعتقال للمرة الأولى .

حيث ظهرت أنجيلا ميركل وهي ترتعش وتفقد توازنها بعد وضعها أكليل من الزهور على جدار الإعدام الذي استخدمه النازيين في قتل الآلاف بمعسكر أوشفيتز .

وهو ما دفعها إلى أن تمد يدها بينما أمسك بها رئيس الوزراء البولندي ” ماتيوس موراويكي ” بسرعة للمساعدة حتى لا تسقط .