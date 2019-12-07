شاهد .. داليا البحيري تغني ” ملطشة القلوب “

كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 03:55 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” داليا البحيري ” عددا من مقاطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري .

والتي ظهرت بها وهي تغني أغنية ” ملطشة القلوب ” للفنان المصري ” مصطفى شوقي ” .. واعتبرتها داليا البحيري احتفالا منها بعد إستحمام كلبتها ” كوكو ” .

حيث قالت : ” حميت كوكو دلوقتي وبقت فلة .. بس خايفة عليها أوي من البرد .. بصوا بقت فلة إزاي فأنا ‏خايفة عليها بقى من سرسوب الهوا ” .

وتابعت داليا البحيري : ” بالمناسبة دي هسمعكوا أغنية حلوة أوي ” .