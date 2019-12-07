كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 03:55 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” داليا البحيري ” عددا من مقاطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري .
والتي ظهرت بها وهي تغني أغنية ” ملطشة القلوب ” للفنان المصري ” مصطفى شوقي ” .. واعتبرتها داليا البحيري احتفالا منها بعد إستحمام كلبتها ” كوكو ” .
حيث قالت : ” حميت كوكو دلوقتي وبقت فلة .. بس خايفة عليها أوي من البرد .. بصوا بقت فلة إزاي فأنا خايفة عليها بقى من سرسوب الهوا ” .
وتابعت داليا البحيري : ” بالمناسبة دي هسمعكوا أغنية حلوة أوي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. داليا البحيري تغني ” ملطشة القلوب “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.