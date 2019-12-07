إنجي المقدم لا تتسامح من يسيء إليها على مواقع التواصل.. وهذا سلاحها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قالت الفنانة المصرية إنجي المقدم، إن علاقتها بالسوشيال ميديا لم تكن جيدة، ولذلك قررت الاستعانة بفريق مساعد لها.
وأضافت خلال لقائها في برنامج “أسرارا النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجوم إف إم”: “استفدت من فريق النت كثيرًا منهم وذلك من حيث مواعيد نشر البوستات وغيرها”، مؤكدة أنها تخالف تعليماتهم وتقوم بنشر الكثير من معايدات زملائها من النجوم عبر صفحاتها دون الرجوع إليهم.
واكدت أن مواقع التواصل الاجتماعي، بها الكثير من التنمر، وأنها في البداية كانت تقوم بقراءة كل التعليقات أما في الفترة الحالية فإنها تخلت عن هذه العادة وإذا صادفها تعليق غير مرغوب به فإنها تقوم بعمل حظر لصاحبه، مشيرة إلى أن البعض ينشر هذه التعليقات عن قصد بهدف أن يقوم الفنان بالرد عليه.
من ناحية أخرى، يعرض لإنجي المقدم خلال الفترة الحالية مسلسل “حواديت الشانزليزية”،والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد.
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