بدرية طلبة تطمئن جمهورها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طمأنت الفنانة المصرية بدرية طلبة جمهورها بعدما تعرضت لأزمة صحية شديدة أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية.

بدرية أكدت لجمهورها ان حالتها الصحية تحسنت وأصبحت افضل، ووجهت الشكر لكل جمهورها الذي دعا لها، وحمدت الله على حب الناس لها، كما شكرت زملائها الذين اتصلوا بها.

Advertisements

الفنانة المصرية نشرت فيديو لها أثناء وضعها محاليل لتعرضها لآلام في الكلية، بينما كانت تضع الماكياج في نفس الوقت لأنها مرتبطة بعرض مسرحي بعنوان «لوكاندة الاوباش».

مسرحية ‏”لوكاندة الأوباش” من بطولة حسن الرداد ومايا دياب وماجد المصري وبدرية طلبة وحمدي الميرغني وأوس ‏أوس وإيمان العاصي وهالة فاخر وسعد الصغير وحسن عبد الفتاح وإنجي علي، المسرحية من إنتاج حمدي ‏بدر ومن تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي.

ويعد “موسم الرياض” ضمن المواسم الترفيهية التي أطلقتها المملكة السعودية مؤخرا، وتهدف ‏لتعزيز ‏السياحة ‏بالبلاد وإطلاق الفعاليات المتنوعة من حيث المضمون والمحتوى، حيث بدأ الموسم في 11 ‏أكتوبر ‏الماضي ‏ومن المقرر أن يستمر حتى 15 ديسمبر.