تغيير اسم مسلسل ماجدة زكى الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر صناع مسلسل ماجدة زكى الجديد، والذى تعود به للدراما بعد فترة من الغياب على اسم “الست أمينة”، بعد ما كان يحمل اسم مبدئى وهو “قوت القلوب”، للمخرج مجدى أبو عميرة، وإنتاج سينرجى، ومن تأليف محمد الحناوى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة .

ومن المقرر أن ينطلق تصوير مسلسل “الست أمينة” الأسبوع المقبل بعد انتهاء المخرج مجدى أبو عميرة من معاينة الديكورات، وانهاء التعاقدات مع الأبطال الذين يشاركون فى بطولة العمل، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي إنساني، ويلقي الضوء على عدد من القضايا والمشكلات الاجتماعية.

ويٌعد المخرج الكبيرمجدى أبو عميرة أحد أعمدة الدراما التليفزيوينة، حيث قدم العديد من المسلسلات التى جعلت الدراما المصرية تتخطى الحدود العربية وتعيش فى وجدان الجمهور، منها مسلسلات “المال والبنون” و”ذئاب الجبل”و”الضوء الشارد”و”الحقيقة والسراب”، مرورا بمسلسلات “قلب ميت”و”بره الدنيا”و”الصفعة” و”القاصرات” وغيرها.

والجدير بالذكر أن ماجدة زكى قدمت أخر أعمالها مسلسل “اللهم أنى صائم” مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى .