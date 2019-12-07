بعد دخوله موسوعة “جينيس”.. تامر حسني يوجه رسالة لأعظم جمهور

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد دخوله موسوعة “جينيس” كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، وجه النجم المصري تامر حسني رسالة خاصة إلىجمهوره في مختلف أنحاء الأرض.
ونشر تامر عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو من أجواء الاحتفالية التي أقيمت على شرفه يوم الجمعة 6 كانون الأوّل/ديسمبر بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسلم شهادة التقدير من إدارة “جينيس وورلد ريكوردز”.
الفيديو يُظهر مشاركات محبي “حسني” من مختلف أنحاء العالم وتواقيعهم على مناشير تؤكد تأثرهم به، وقد أرفقه تامر برسالته لهم والتيجاء فيها: “لأعظم جمهور…فخور بدخولي جينيس ريكورد و فخور بتحقيقكم اكبر لائحه في العالم تحمل رسائل انسانيه مؤثره شكراً لكلالجماهير اللي جت من مختلف بلاد العالم تشريفكم على راسي و في اعماق قلبي و بصراحه فخور جداً جداً اني ادخل جينيس ريكورد فيهذا العُمر و بهذه القيمه”.
ويأتي فوز “حسني” بالجائزة، بعد حصوله على لقب أفضل فنان مؤثر، يتخذه الجيل الجديد مثالًا يحتذى بعد النجاح والتقدم الكبير الذيحققه في مسيرته كفنان.
تجدر الإشارة إلى أن جائزة “جينيس وورلد ريكوردز” هي جائزة إنجليزية الأصل، وهي عبارة عن “لوحة باسم الفنان”، يوقع عليها عدد كبيرمن الجمهور والمحبين الذين تأثروا به من مختلف أنحاء بلدان العالم، سواء من خلال أغانيه أو لقاءاته أو حديثه أو أفلامه خلال مسيرته الفنية.
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