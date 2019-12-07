رفع الحظر يضع صفقة جزائرية على أعتاب تشيلسي

دخل الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب فريق برينتفورد، حسابات نادي تشيلسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفية بريطانية، السبت.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد رفعت، يوم الجمعة، عن النادي اللندني حظر التعاقد مع لاعبين جدد، والذي كان مسلطا عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب انتهاكه قواعد التوقيع مع اللاعبين الذين تقل سنهم عن 18 عاما.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن القائمة المختصرة للاعبين المطلوبين من قبل "البلوز" تتضمن اسم الجزائري سعيد بن رحمة، إلى جانب كل من جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، فضلا عن بين شيلوال مدافع ليستر سيتي، وويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس.







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واستعاد الجناح الجزائري أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، بعد فترة غياب طويلة عن الميادين بسبب إصابة الكاحل، التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي، والتي حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في مسابقة أمم أفريقيا مصر 2019.

وشارك بن رحمة في 16 مباراة في مختلف المسابقات في الموسم الحالي أسهم خلالها في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

يذكر أن اللاعب الأسبق لنيس الفرنسي يوجد أيضا على رادار أستون فيلا الإنجليزي، الساعي للتعاقد مع لاعب جديد في مركز الجناح، في فترة الانتقالات الشتوية.

ويسعى بن رحمة لتكرار تألق رياض محرز، الذي أصبح أحد أبرز نجوم البريميرلييج مع فريقي ليستر سيتي ومانشستر سيتي، بعد أن عانى قبل ذلك من التهميش في فرنسا.

وسبق للاعب عربي وحيد أن لعب لفائدة تشيلسي، وهو المصري محمد صلاح الذي حمل قميص "البلوز" في 19 مباراة أسهم خلالها بـ6 أهداف.