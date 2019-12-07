منتج هندي ضمن قائمة "بلومبرج لأفضل 50 مبتكرا" لعام 2019

جاء اسم المنتج الفني الهندي بهوشان كومار، رئيس شركة "تي سيريس"، ضمن قائمة "بلومبرج لأفضل 50 مبتكرا لعام 2019"، وسط العديد من الشخصيات البارزة.

وتعليقاً على ذلك قال كومار لـ"العين الإخبارية": "في ظل التألق الذي تشهده السينما الهندية خاصة في آخر 10 سنوات، أصبح التأثير العالمي ليس فقط مرتبطا بنجوم بوليوود، ولكن أيضاً بما يخص صناعة الأفلام".

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وأضاف: "كنا جزءاً من أفلام هي الأنجح لعام 2019 مثل (ساهو، بهارات، دي دي بيار دي، باتلا هاوس، مارجافان)، كما كانت الأغاني التي قدمناها في تلك الأفلام هي الأشهر ليس فقط في الهند، ولكن على مستوى العالم".

وتابع كومار: "أشعر بسعادة غامرة، ويشرفني أن أكون ضمن هذه القائمة، ولا بد أن أذكر أن ما حققته شركة (T-Series) من خطوات سريعة في الوصول إلى جمهور عالمي، إنه لمن دواعي سروري والفخر أن يتم تتويج مجهوداتنا على هذا النحو المشرف".

تُعد شركة "تي سيريس" من أهم شركات الإنتاج الفني التي تهتم بإخراج الفيديوهات الغنائية المصورة لأفلام بوليوود وكذلك الموسيقى التصويرية للأفلام، أسسها والد رئيسها الحالي جولشان كومار عام 1983.

وساهم بهوشان في تطوير الشركة بشكل كبير خاصة منذ بداية عام 2014، ووصلت إنجازاته إلى أن أصبحت قناة شركته على موقع "يوتيوب" هي الأعلى من حيث المشتركين الذين وصل عددهم إلى 118 مليون مشترك، بالإضافة إلى 89 مليار مشاهدة، وفقاً لآخر تقرير أصدرته الشركة في بداية شهر ديسمبر/كانون الثاني.