توبا بويوكستين تتصدر تويتر بسبب تفاعل الجمهور مع قرارها الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وافقت النجمة التركية توبا بويوكستين على المشاركة في بطولة مسلسل جديد سيتم عرضه على شاشة المنصة العالمية "نتفلكيس"، وسط حالة تفاعل واسعة بين الجمهور فور إعلان الأمر، ليتصدر اسمها قائمة الأعلى تداولاً على تويتر تركيا.

وذكرت صحيفة "ميليت" التركية أن الفنانة توبا بويوكستين تعاقدت على بطولة المسلسل الذي تنتجه شركةOG Medya، وهو مقتبس من الرواية الرومانية الأكثر مبيعًا في السوق "فتاة النافذة"، على أن يُعرض حصريًا عبر شاشة نتفليكس، ليكون العمل الدرامي الثاني لتوبا بويوكستين عبر شاشة المنصة.

وتُجسّد بويوكستين في مسلسلها التركي الجديد شخصية امرأة تُدعى نالان وهي فتاة جميلة تزوجت قسرًا من رجل لا تحبه فدفعها ذلك إلى خيانته مع رجل فقير تقع في حبه أثناء زواجها فتبدأ بالمعاناة.

وستخضع توبا لجلسة تصويرية خاصة، بعد أن اتفقت مع المصور الخاص بالشركة المنتجة على تنفيذ جلسة تصوير جديدة خلال الفترة المقبلة كنوع من الدعاية لعملها الجديد.

وكانت الفنانة التركية المعروفة عربيًا باسم "لميس" قد انتهت من تصوير مشاهدها ضمن أحداث المسلسل التاريخي الأول لها "النهضة العثمانية"، الذي من المقرر أن تبدأ نتفليكس عرضه في شهر مارس 2020.

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من جهتها تقوم الفنانة ديميت أوزدمير في الوقت الحالي بتصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه"، الذي يُعدّ الجزء الأول من رواية "فتاة النافذة" مع الجهة نفسها المنتجة لعمل توبا بويوكستين أيضًا.

على صعيد آخر؛ كانت توبا نشرت فيديو يجمعها بابنتيها التوأمين؛ مايا وتوبارك في يوم الطفل العالمي مؤخرًا، وعبر تعليق أرفقته في الفيديو قالت توبا: " نريد كل الحقوق لكل طفل، ونصرُّ على حق العيش وحق التعليم المجاني وحق تناول الطعام النظيف وحق الحصول على المياه النظيفة".

وعبّر عددٌ من جمهور الفنانة التركية عن إعجابهم بالفيديو العفوي الذي جمعها بابنتيها من طليقها الفنان أونور صايلالك، مُعبّرين عن إعجابهم بجمالهن، فيما رأى البعض أن ابنتيها ورثتا ملامح والدتهما، ورأى آخرون أنهما أقرب لوالدهما في الملامح، إلا أن الغالبية رأت أنهما خليط من أونور وتوبا.

وكانت توبا بويوكستون قد تزوّجت من الممثل التركي أونور صايلاك في شهر يوليو من عام 2011، وأنجبت توأميها مايا وتوبارك في شهر يناير من عام 2012 أي أنهما يبلغان حاليًا ما يقارب الـ 7 سنوات، وصدمت الفنانة التركية جمهورها بإعلانها انفصالها عن زوجها في عام 2017.