محمد صبحي يوجه رسالة في ذكرى وفاة زوجته بمرض السرطان

القاهرة – لايف ستايل
تحل اليوم الذكرى الثالثة لوفاة زوجة الفنان محمد صبحي، بعد معاناتها وصراعها مع مرض السرطان.
نشر محمد صبحي، صورة جمعتهما عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، وعلق عليها قائلًا:" زوجتي الحبيبة .. مثل اليوم فارقتيني ٦ ديسمبر ٢٠١٦ .. ولن انساكي أبدا .. حتي يشاء الله ان يجمعنا .. ذكراكي فخر واعتزاز وحب".
وعلى جانب أخر تم تكريم الفنان محمد صبحي، في مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي والذي يقام في الإسكندرية.
بينما تحمل دورة مهرجان الاسكندرية هذا العام اسم جلال الشرقاوي، وكرمت الدورة الفنان محمد صبحي، والفنان خالد النبوي، والفنان الكويتي داود حسين.
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