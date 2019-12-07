وزيرة الثقافة المصرية تصدر بإنتداب تشرف ذكي رئيساً لأكاديمية الفنون والنجوم يهنئون

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتور أشرف زكي، رئيسا لأكاديمية الفنون، بعد أن أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، قرارا قبل عام بندبه من المعهد العالي للفنون المسرحية إلى رئاسة أكاديمية الفنون.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد أصدرت قرارا منذ عام، بندب أشرف زكي، من المعهد العالي للفنون المسرحية، إلى رئاسة أكاديمية الفنون.

وهنأ بعض الفنانين نقيبهم أشرف زكي لترأسه الاكاديميه رسميًا، منهم الفنانة بسمة، حيث نشرت صورة لزكي، معلقة: “الف مبروك للدكتور أشرف زكي توليه رئاسة أكاديمية الفنون، بصفتي ممثلة بفتخر إن دكتور أشرف نقيبي، لانه بيحسسنا طول الوقت انه ضهر لينًا”.

اقرا ايضاً:

إيناس عبدالدايم تفتتح حفلة الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كما جاءت تهنئة الفنانة رحاب الجمل بنشرها لصورة النقيب علي حسابها الرسمي على الانستجرام، معلقة عليها قائلة: “مبروك دكتور أشرف زكي رئيسًا لأكاديمية الفنون”.



يشار أن الدكتور أشرف زكي حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة قسم إدارة الأعمال، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وحصل على درجة البكالوريوس بتقدير عام امتياز، وحصل على درجة الماجستير برسالة عنوانها “دور المخرج في تأسيس حركة التجريب في المسرح المصري”.

Advertisements

كما نال درجة الدكتوراه في الإخراج المسرحي أكاديمية الفنون “مرتبة الشرف الأولى” عام 2002 في رسالة بعنوان “الرؤية الإخراجية المعاصرة للنصوص المستوحاة من التراث”، وعمل أستاذا مساعدا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشغل منصب رئيس البيت الفني للمسرح.

وهو أيضا نقيب لنقابة المهن التمثيلية، وكان رئيسا لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ورئيسا لاتحاد الفنانين العرب، بالإضافة إلى بعض المناصب الأخرى، منها أمانة صندوق الاتحاد العام للنقابات الفنية، عضوية مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وعضوية مجلس إدارة دار الأوبرا، ورئاسة الهيئة العربية للمسرح، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي عام 2001 ، بالإضافة إلى جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2009.

قد يهمك ايضاً:

المهرجانات الفنية على صفيح ساخن بعد كشف الحكومة عن قرارتها الأخيرة \

وزيرة الثقافة يعلن عن موعد عرض فيلم «كارما» في دور السينما