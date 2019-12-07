ناهد السباعي تكشف عن بناء مسجد كصدقة على روح هيثم أحمد زكي









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة ناهد السباعي، عبر صفحتها الرسمية على الإنستغرام أمس عن انتهاء بناء مسجد، كصدقة جارية عن روح الفنان هيثم أحمد زكي.

وكتبت فيه: "الجمعة الخامسة بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. الحمد لله.. دفعته في المدرسة وصحابه بنوا جامع بإسمه، والجمعة أول صلاة فيه، ربنا يتقبل منهم ومنا جميعًا صالح الأعمال، ويجعله في ميزان حسنات هيثم بإذن الله، بكره في صلاة الجمعة، ادعوا لهيثم وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا".

وكانت ناهد أعلنت ان الفنان الراحل أوصى بعدم إقامة أي حفلات لتأبينه بعد وفاته وأنها لهذا السبب لم تحضر حفل التأبين الذي أقامته له وزارة الثقافة المصرية.

وكان هيثم أحمد زكي قد توفي عن عمر ناهز 35 عامًا، منذ حوالى أسبوعين بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.