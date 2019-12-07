ما حقيقة خبر زواج درة سراً من الراحل نور الشريف؟









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعربت الفنانة التونسية درة عن غضبها من إنتشار خبر من مصدر مجهول يدعي زواجها من الفنان الراحل نور الشريف، ودخولها في خلاف مع عائلته حول أحقيتها في ميراثه.

انتشار القصة بشكل كبير دفعها للخروج عن صمتها نافية الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكدة على أنها شائعة سخيفة وليس لها أساس من الصحة، بحسب تصريحها لموقع مصراوي.

وأكدت بأنها تبحث عن مطلق هذا الخبر الكاذب لمقاضاته، وأن علاقتها بأسرة الراحل نور الشريف جيدة للغاية.

الغريب هو ظهور هذا الخبر بهذه الطريقة بعد مرور 4 أعوام على رحيل الفنان القدير عن عالمنا