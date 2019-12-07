اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تعرضت الفنانة السورية سوزان نجم الدين للسرقة في مطار القاهرة الدولي .
وقالت النجمة السورية في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على " الإنستغرام": " في الحقيقة لأول مرة في حياتي أسافر بدون حقيبة يد، ووضعت كل أغراضي الثمينة من ذهب و ألماس و نقود في الحقيبة الكبيرة والتي سرقت مني في مطار القاهرة الدولي ".
وأضافت: " أشكر كل رجال الشرطة و البحث الجنائي في المطار الذين عملوا بمتابعة حثيثة و بجهد كبير حتى تمكنوا من الوصول إلى الفاعل، وتمت مداهمته في منزله بمنطقة الشرقية وتمكنوا من إرجاع كل ممتلكاتي، على الرغم من أن السارق كان قد قام بالتصرف بها " .
وختمت الفيديو بتوجيه التحية لمصر وشعبها، وقالت " فعلاً انتم أهل للثقة وتحيا مصر " .
كانت هذه تفاصيل خبر سوزان نجم الدين تتعرض للسرقة في مطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.