سوزان نجم الدين تتعرض للسرقة في مطار القاهرة









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تعرضت الفنانة السورية سوزان نجم الدين للسرقة في مطار القاهرة الدولي .

وقالت النجمة السورية في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على " الإنستغرام": " في الحقيقة لأول مرة في حياتي أسافر بدون حقيبة يد، ووضعت كل أغراضي الثمينة من ذهب و ألماس و نقود في الحقيبة الكبيرة والتي سرقت مني في مطار القاهرة الدولي ".

وأضافت: " أشكر كل رجال الشرطة و البحث الجنائي في المطار الذين عملوا بمتابعة حثيثة و بجهد كبير حتى تمكنوا من الوصول إلى الفاعل، وتمت مداهمته في منزله بمنطقة الشرقية وتمكنوا من إرجاع كل ممتلكاتي، على الرغم من أن السارق كان قد قام بالتصرف بها " .

وختمت الفيديو بتوجيه التحية لمصر وشعبها، وقالت " فعلاً انتم أهل للثقة وتحيا مصر " .