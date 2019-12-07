شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل تلتقي محمد رمضان بمسلسل "البرنس" بعد غياب 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلتقى الفنانة رحاب الجمل النجم محمد رمضان فى مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، تأليف وإخراج محمد سامى، حيث تعاقدت رحاب بشكل رسمى للأنضمام لأبطال العمل، المقرر البدء فى تصويره يوم 16 ديسمبر الجارى .

وتعود رحاب الجمل للتعاون مع رمضان بعد غياب 7 سنوات كاملة، حيث قدما سوياً فيلم "عبده موته" عام 2012، وشارك فى بطولته سيد رجب، وحورية فرغلى، صبرى عبد المنعم، والراقصة دينا، وأخرون، تأليف تأليف محمد سمير مبروك، واخراج محمد عسقلانى، كما قدمت معه عام 2009 فيلم "احكى يا شهرزاد، وحقق نجاحاً كبيرا وقتها ولفت محمد رمضان انتباه الجمهور، والفيلم كان بطولة منى زكى وحسن الرداد.

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مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، غادة عادل، روجينا، عبد الرحمن أبو زهرة، بدرية طلبة، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج سينرجى .