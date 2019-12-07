شكرا لقرائتكم خبر عن بصور نادرة.. رغدة تهنئ شريهان بميلادها.. والنجمة الاستعراضية: أنا مليون بحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الاستعراضية الكبيرة شريهان، أمس الجمعة بعيد ميلادها الـ55، وهو يوافق يوم 6 ديسمبر من كل عام، وحرص العديد من الفنانين وجمهورها على تهنئتها بعيد ميلادها، والاحتفال به.

ومن جانبها نشرت الفنانة شريهان فيديو للفنانة السورية رغدة تهنئها فيه بعيد ميلادها، وضم الفيديو صور نادرة جمعت الفنانتين الشهيرتين.

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وقالت رغدة فى الفيديو:"شيري شيريها، انتى وحشانى جدا جدا زي ما انا واحشاك وصلنى، حابة أعيد عليكي وأقولك كل سنة وانتى بوافر الصحة ووفير الأوقات الطيبة يا طيبة، يا قمر، ياللي نيتك بفتة بيضة، حبيبة قلبي وحشتينى وكل سنة وانتى طيبة تسلمى لجمهورك دايما".

لترد عليها النجمة شريهان :" أنا اللي مليون بحبك .. الله يحميكي ويحفظك ويبارك لي في حبك".