- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بصور نادرة.. رغدة تهنئ شريهان بميلادها.. والنجمة الاستعراضية: أنا مليون بحبك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الاستعراضية الكبيرة شريهان، أمس الجمعة بعيد ميلادها الـ55، وهو يوافق يوم 6 ديسمبر من كل عام، وحرص العديد من الفنانين وجمهورها على تهنئتها بعيد ميلادها، والاحتفال به.
ومن جانبها نشرت الفنانة شريهان فيديو للفنانة السورية رغدة تهنئها فيه بعيد ميلادها، وضم الفيديو صور نادرة جمعت الفنانتين الشهيرتين.
وقالت رغدة فى الفيديو:"شيري شيريها، انتى وحشانى جدا جدا زي ما انا واحشاك وصلنى، حابة أعيد عليكي وأقولك كل سنة وانتى بوافر الصحة ووفير الأوقات الطيبة يا طيبة، يا قمر، ياللي نيتك بفتة بيضة، حبيبة قلبي وحشتينى وكل سنة وانتى طيبة تسلمى لجمهورك دايما".
لترد عليها النجمة شريهان :" أنا اللي مليون بحبك .. الله يحميكي ويحفظك ويبارك لي في حبك".
شريهان
كانت هذه تفاصيل خبر بصور نادرة.. رغدة تهنئ شريهان بميلادها.. والنجمة الاستعراضية: أنا مليون بحبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.