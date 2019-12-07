شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرحه بـ 35 يوما.. اعرف إيرادات فيلم الأكشن Harriet وصلت لـكام ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الأكشن والسيرة الذاتية والدراما Harriet إلى 39 مليون و973 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه في 1 نوفمبر الماضى، وتم طرحه في 2059 دارعرض بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 39 مليون و 773 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و200 ألف دولار في دورالعرض حول العالم.

فيلم " Harriet" قام بإخراجه كاسي ليمونس، من بطولة سينثيا اريفو، ليزلي أودوم جونيور، جو ألوين، كلارك بيترز، فانيسا بيل كالوي، عمرج. دورسي، هال هنري هنتر، تيم جين، نيك باستا، جوزيف لي أندرسون، أنطونيو بيل، جانيل مونيه.

وتدور أحداث فيلم " Harriet " حول الناشطة هاريت توبمان التي هربت من العبودية مع عدد من العبيد والذين وضعوا في مواجهة الشدائد المتنامية قبل الحرب الأهلية، والفيلم من إنتاج شركة Focus Features.

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ومن المقرر أن يصل فيلم Harriet إلى دور عرض اسبانيا في 10 يناير 2020، وفي روسيا 23 يناير 2020، ويعرض في بلجيكا 12 فبراير 2020، وفي هولندا 13 فبراير 2020.

ما وصلت إيرادات فيلم Downton Abbey إلى 185 مليون و913 ألف دولار وذلك حول العالم منذ طرحه يوم 20 سبتمبر الماضى، لفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، الثرية المالكة لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان في ذلك الفندق.

فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم، والفيلم من إنتاج شركة Focus Features.