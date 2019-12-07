شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير فيلم "بنات ثانوى" لـ جميلة عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج محمود كامل من تصوير فيلم "بنات ثانوى" للفنانة جميلة عوض وهنادى مهنى، وبدأ فى مونتاج ومكساج الفيلم استعداداً لطرحه فى السينمات، وكانت المشاهد الأخيرة فى احدى المدارس على الطريق الصحراوى، وجمعت بين هنادى وهنا ومحمد مهران وميدو عادل وأخرون.

والفيلم تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن فى البحث عن ذاتهن فى مرحلة المراهقة، وتتوالى الأحداث والمفاجآت فى إطار اجتماعى مشوق وعلى رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية بالصف الثانى الثانوى خلال الأحداث وتتعرض لكثير من المواقف.

"بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، بطولة عدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

ومن ناحية أخرى بدأ المخرج محمود كامل تصوير فيلم منى زكى الجديد "الصندوق الأسود" الأيام الماضية فى الديكورات الخاصة بالعمل، وجمعت المشاهد الاولى بينها وبين الفنان محمد فراج ومصطفى خاطر وأخرون، وتظهر منى طوال أحداث الفيلم فى دور امرأة حامل تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها والفيلم ينتمى لنوعية الإثارة والتشويق.

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