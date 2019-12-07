بالفيديو: مي العيدان تهاجم صدام حسين للمرة الثانية.. وتوضح حقيقة خوف الكويتيين من سيرته

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قائلة إن الشعب الكويتي لا يخشى سيرته كما يظن البعض، خاصة وأنهم شاهدوا شنقه على يد الغزو الأمريكي عام 2006.

وأضافت “مي” في مقطع فيديو متداول لها: ”بدي أقول شيء لسيء الذكر هذا صدام حسين.. سيرته ما ترعبنا لإن إحنا فرحنا وشفنا شنقه، وإنت شخص كلك سيئات ما إلك حسنات“.