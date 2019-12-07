هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قائلة إن الشعب الكويتي لا يخشى سيرته كما يظن البعض، خاصة وأنهم شاهدوا شنقه على يد الغزو الأمريكي عام 2006.
وأضافت “مي” في مقطع فيديو متداول لها: ”بدي أقول شيء لسيء الذكر هذا صدام حسين.. سيرته ما ترعبنا لإن إحنا فرحنا وشفنا شنقه، وإنت شخص كلك سيئات ما إلك حسنات“.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مي العيدان تهاجم صدام حسين للمرة الثانية.. وتوضح حقيقة خوف الكويتيين من سيرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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