بالفيديو: سارة دندراوي تُغضب الكويتيين مجددا

أشعلت الإعلامية السعودية سارة دندراوي غضب الكويتيين على ”السوشيال ميديا“ مجددا، بانتقادها ما وصفته بـ ”بعض الكويتيين المتمحسين“ لقطر.

وكانت البداية بعد بث دندراوي مقطع فيديو عبر برنامجها على قناة ”العربية“ لناشط كويتي عبر ”تويتر“ أظهر مشجعين يشيدون بمنتخب قطر ويقبّلون العلمين القطري والسعودي، ويقول أحدهم إنه يريد أن يشاهد منتخب قطر والسعودية يلعبان نهائي البطولة.

وردت ”دندراوي“ على ذلك بقولها إن الجمهور مزور، مؤكدة أن الجمهور السعودي لم يحضر إلى قطر التي تنظم كأس الخليج، مختتمة بقولها: ”بلاش حركات يا بعض الكويتيين من المتحمسين لقطر“.

لكن بمجرد انتشار هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب بموجة غضب واسعة بين النشطاء الكويتيين الذين هاجموها وطالبوها بالاعتذار.

وعلّق حساب يحمل اسم ”كويتي حر“ قائلًا:“سارة دندراوي مسكينة، سمعت البعض منهم أن لهجته قريبة من الكويت فاتهمت الكويتيين بالتلاعب، لكن ما تدري سارة أن أكبر تجمع للسعوديين خارج السعودية في الكويت، وعددهم يتجاوز الـ٢٥٠ ألفًا، منهم موظفون يعيشون في الكويت ونعتز فيهم، ويسافرون إلى كل بقاع الأرض من ضمنها قطر، لازم نثقّفها بهذه الأمور“.