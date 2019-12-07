بعد نجاح مسرحيته في السعودية.. سعد الصغير: كل الشكر لجمهور الرياض

نشر الفنان سعد الصغير، صورة تجمعه بأبطال مسرحيته الجديدة "لوكاندة الأوباش" خلال انطلاقها بموسم الرياض الترفيهي في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "فيسبوك". وكتب سعد على الصورة قائلة: "إخواتي وحبايبي الضحك والاحترام والجمال والحمدلله علي نجاح لوكانده الأوباش.. الرياض وانتظروا حاجات كتيرة هتعجبكوا الفترة القادمة هبدأ أنزلها من المسرحية وإن شاء الله نعرضها في مصر كمان وكل الشكر علي جمهورنا في الرياض "مسرحية" لوكاندة الأوباش من بطولة ماجد المصرى، حسن الرداد، مايا دياب، حمدى الميرغنى، هالة فاخر، بدرية طلبة، سعد الصغير، إنجى على، أوس وأوس، حسن عبد الفتاح، تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكى.

مصر كمان وكل الشكر علي جمهورنا في الرياض "مسرحية" لوكاندة الأوباش من بطولة ماجد المصرى، حسن الرداد، مايا دياب، حمدى الميرغنى، هالة فاخر، بدرية طلبة، سعد الصغير، إنجى على، أوس وأوس، حسن عبد الفتاح، تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكى.

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