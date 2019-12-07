شاهد.. درة تخرج عن صمتها وتعلق على شائعة زواجها من نور الشريف



وجهت الفنانة درة، رسالة قوية إلى مروجي شائعة زواجها من الفنان نور الشريف قبل وفاته بسنوات، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". كتبت درة عبر صفحتها قائلة :"مُروجي الإشاعات الكاذبة على الفيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها.. اتقوا الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا". الكاذبة على الفيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها.. اتقوا الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا". ويشار إلى أنه انتشر خلال الساعات الأخيرة على السوشيال ميديا شائعة حول زواج الفنان القدير نور الشريف بالفنانة التونسية درة قبل وفاته بسنوات. Advertisements يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل "بلا دليل" الذي يعرض حاليًا على أحد القنوات الفضائية، وحقق نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.

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