تراند اليوم : وهو علي فراش الموت ….أحمد عدوية يثير غضب الجمهور بغنائة مع شعبولا-فيديو

بعد أيام على وفاته، تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان المصري أحمد عدوية وهو في زيارة للفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم في المستشفى وتحديداً في العام 2017

ويظهر عدوية في الفيديو وهو يغني لعبد الرحيم، وعلى الرغم من آثار الإعياء التي بدت عليه إلا أنه كان يحاول مشاركة عدوية الغناء

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يشار إلى أن شعبان عبد الرحيم رحل عن عالمنا فجر الثلاثاء 3 كانون الأول/ديسمبر الحالي عن عمر 62 عاما، في مستشفى المعادي العسكري

وتم تشييع جنازة الفنان الراحل عقب صلاة العصر الثلاثاء 3 ديسمبر من مسجد السيدة نفيسة، ودفن في مقابر الأسرة في قرية ميت حلفا