تراند اليوم : بسمة بوسل تغلبها دموع الفرح في حفل جائزة تامر حسني – فيديو

استطاع الفنان تامر حسني، دخول موسوعة جينس ريكورد للأرقام القياسية كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم بعد كسره الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين.

وقال تامر، أثناء تسلمه الجائزة: “كنت حاسس إن الجائزة أكبر مني بس طموحي والعند اللي جوايا والإصرار اللي أنا عايش بيه خلاني أتشجع وأكمل الرحلة وثقتي فيكوا وفاللي في قلبوكوا وكان حلم عمري أني أبقى شخص بيأثر فـحياتكوا مش شخص بيغني”.

بينما بكت زوجته بسمة بوسيل، فرحًا لحظة إعلان دخوله في موسوعة جينس ريكورد للأرقام القياسية كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم وعند سماعها حديثه المؤثر.

يذكر أن ينتظر تامر حسني، عرض فيلمه الجديد “الفلوس” يوم 25 ديسمبر بجميع دور عرض السينما، وذلك بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة.