تراند اليوم : محمد رمضان طلع صح – الأمريكان بيقلدوه

في مهرجان نيكسوس في الرياض، ظهرت فيه فرقة موسيقية أمريكية يرتدون ملابس غريبة بعض الشئ، فهذه الملابس لو ظهر بها محمد رمضان لقامت الدنيا ولم تقعد، وف الآخر طلع محمد رمضان هو الصح، والأمريكان بيقلدوه.. إليكم التفاصيل:

ماكو وفرقة كريستال ميثود في احتفال رائع لمهرجان نيكسوس في الرياض

ختتم مهرجان نكسوس للألعاب الالكترونية الأضخم الأول من نوعه في المنطقة فعالياته بنجاح خلال يومه الثاني مع حفلة رائعة للدي جي الأمريكي ماكو وفرقة الموسيقى الإلكترونية ” ذا كريستال ميثود – The Crystal Method “، ليشكل المهرجان الذي تنظمه شركة “رايوت غيمز” العالمية في الرياض . إضافة جديدة ومميزة لموسم الرياض المستمر بنجاح هائل بدعم من الهيئة العامة للترفيه في المملكة.

وأبهر الثنائي الأمريكي الحضور بأداء مذهل خلال الحفل الذي استمر لمدة ساعة، إلى جانب بعض المباريات الحماسية والمثيرة التي تنافست فيها أفضل الفرق الثمانية في المنطقة في المراحل الفاصلة من منافسات لعبة ليغ أوف ليجندز الشهيرة. ويختتم المهرجان فعالياته مساء اليوم السبت (7 ديسمبر) بإعلان الفائزين بالمسابقات الست ومنح جوائز بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلي جوائز أفضل تصميم للشخصيات الخيالية (كوسبلاي).

ويقدم الفنان العالمي جيسون ديرولو على المسرح حفل موسيقي خاص بمناسبة انتهاء الحفل الأول من نوعه في العالم العربي.

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