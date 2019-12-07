كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 02:14 مساءً - حلت الفنانة المصرية ” هنا الزاهد ” ضيفة برنامج ” معكم ” مع الإعلامية المصرية ” منى الشاذلي ” في حلقة يوم الخميس الماضي .
وتحدثت هنا الزاهد خلال الحلقة عن بعض المواقف التي تعرضت لها خلال الفرح الجيد منها والبعض الآخر محرج .
وفي بداية حديثها أعربت عن إنها كانت سعيدة للغاية خلال الفرح وهو ما ظهر عليها في الكثير من مقاطع الفيديو التي انتشرت للفرح على الوشيال ميديا.. وتحدثت عن جلسة التصوير التي سبقت الفرح بحوالي نصف ساعة وعن شعورها بالتوتر والقلق خلال دخولها إلى القاعة قائلة : ” مكنتش مصدقة إني بتجوز بجد واتخضيت أوي ساعة دخولي الفرح ” .
وأضافت إنها قامت بضرب رجل كان يتحول التقرب منها كثيرا للتصوير معه وهي لا تعرف من هو فقالت : ” فيه واحد ضربته في الفرح وكان عايز يتصور بالعافية ومكنتش أعرفه قمت زقيته وقولتله إبعد بقى .. وكان فيه ناس كتير منعرفهاش في الفرح ” .
وأشارت هنا الزاهد إلى إنها تعرضت لموقف محرج عند دخولها إلى القاعة حيث تمزق فستان الفرح ولكن لم يلاحظ أحد ذلك وعلقت : ” أي حاجة كانت بتحصل في الفرح مكنتش بركز واعدي اليوم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تكشف عن بعض المواقف المحرجة بحفل زفافها : ” فستان الفرح اتقطع وضربت واحد في الفرح “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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