كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 02:14 مساءً - نفت الفنانة التونسية درة، الشائعة، التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بزواجها من الفنان الراحل نور الشريف.
وقالت في تصريحات صحافية إن ما يتردد حاليًا ليس له أساس من الصحة، موضحةً: “دي إشاعة سخيفة وليس لها أساس من الصحة، ومعنديش تعليق تاني”.
وكانت شائعة قد انتشرت مؤخراً، تفيد بزواج الفنانة التونسية درة من الفنان الراحل نور الشريف، وأن أسرته حرمتها من الميراث بعد وفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر درة تتحدث للمرة الأولى عن انتشار قصة زواجها سراً من الراحل نور الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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