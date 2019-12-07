تارا عماد: خائفة من «علاء الدين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة المصرية تارا عماد بوستر مسرحيتها الجديدة “علاء الدين”، والتي تشارك في بطولتها مع الفنان أحمد عز، ومن المُقرر عرضها لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض.

الفنانة المصرية أرفقت البوستر، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق عبرت فيه عن حماسها وخوفها في ذات الوقت من هذه التجربة.

تارا كتبت: “أول تجربة ليا على المسرح ومش عارفة أوصفلكم أد ايه متحمسة وخايفة.. مسرحية استعراضية ضخمة فخورة إني جزء منها”.

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وأضافت: “ومتحمسة إن الناس تشوف مجهود كل واحد وواحدة وأد ايه اجتهدوا إنهم يعملوا مسرحية بالشكل المبهر ده”، الافتتاح هيكون في موسم الرياض”.

وكانت الفنانة تارا عماد قد قالت، خلال لقائها في برنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “كنت متخوفة من الموافقة خاصة أنني لم أقدم مسرح قبل ذلك ولم أدرسه”.

وأضافت: “بداية الأمر تحدث صناع العمل معي عن القصة ووقفنا على المسرح وقدمنا عدد من المشاهد ووجدت ان الموضوع ليس مرعب مثل ما تخيلته ولكن أكيد الوضع سيختلف عندما يكون هناك جمهور”.

وتابعت: “اعتقد أن من رشحني للدور هو المخرج مجدي الهواري، مؤكدة أنها كل يوم بروفات للعمل بالإضافة إلى أن تحضيرات الفيديو كليب ساعتدها كثيرًا على الحركة والرقص، ومن الممكن أن تطور وتضيف فيها على المسرح”.