فيفي عبده: انا جاية الدنيا اتدلع

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها من حضورها إحدى الفاعليات الفنية.
الصورة كتب عليها: “أنا لا أصلح للمعاناة أنا جاية على الدنيا اتدلع”، وعلقت عليها قائلة: “اسكوز مي بقى أنا شكلي كده أتحسدت”، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تنوعت بين مطالب لها بالعودة ومنهم من تساءل عن انتهاء فترة حدادها على رحيل شقيقتها.
وتأتي هذه الصورة بعد وفاة شقيقة فيفي عبده بأيام قليلة بعد معاناتها مع مرض السرطان.
فيفي عبده، كشفت سر عدم إقامتها عزاء لشقيقتها قائلة: “مقدرتش أعمل عزاء لأختي لأنني لست في حالة تسمح لي بالوقوف لأخذ العزاء، وأهلي عملوا لها العزاء في بلدنا في نفس اليوم، وأنا كنت موجودة لحد الترب، لأني كانت نفسيتي تعبانة جدًا لإن شهرين متواصلين كان صعب جدًا أشوف أختي وهي بتودع الدنيا وربنا يشفي كل مريض ويصبر كل مبتلئ، والحمد لله ربنا أخد وديعته”.
يذكر أن شقيقة فيفي عبده، توفيت يوم 22 نوفمبر، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
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