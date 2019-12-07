والدة براد بيت تحاول حل الخلاف بينة وبين أنجيلينا جولى

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
يبدو أن والدة النجم والممثل الأمريكي الشهير براد بيت، والتي تدعى “جين”، قد توسطت لإنهاء الخلافات المستمرة بين ابنها، وطليقته النجمة أنجلينا جولى، وتسعى لمواجهتها وجها لوجه بعد تصريحاتها المسيئة لأبنها.
وبحسب موقع “رادار أون لاين”، ولم تستطع “جين” تحمل المزيد من الفوضى والقسوة والاضطراب التي يواجهها ابنها، مؤخرا وحرمانه من رؤية أطفاله كثيرا.
وكان النجم العالمي البالغ من العمر 55 عاما، قد حاول خلال السنوات الثلاث الماضية أن يستجمع قلبه بعد انهيار زواجه من جولي، ولكنه الآن بات يجد نفسه “شديد التأثر” وذلك بسبب أطفاله من أنجلينا جولي، على الرغم من عدم قدرته على البكاء.
وظهرت تقارير سابقة تفيد أن “جين” تلوم النجمة الأمريكية إزاء المشاكل التي يواجهها “براد” في حياته عقب حادثة طلاقهما، بالإضافة إلى الوقت القصير المسموح قضائه برفقة أطفالهم، عوضًا عن طريقة التعامل القاسية تجاه ولدها.
والجدير بالذكر أن جولي” و”براد” خاضا معركة مريرة بشأن حضانة أطفالهما القاصرين، بينما توجَّه ابنهم الأكبر “مادوكس” (18 عامًا) لإكمال دراسته في إحدى جامعات كوريا الجنوبية.
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