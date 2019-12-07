كيم كاردشيان تشارك في عرض ديور بميامي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان في عرض أزياء خاص بالماركة العالمية “ديور”، تم تنظيمه بمدينة “ميامي” الأمريكية الساحلية.

صحيفة الديلي ميل، نشرت لقطات من حضور كيم للعرض، وكان برفقتها شقيقتها الكبرى كورتني كاردشيان، وظهر الثنائي بإطلالات جذابة لفتت لهن الأنظار.

وكان ظهور كورتني برداء أسود استعرضت من خلاله أنوثتها، في حين كانت إطلالة كيم أكثر احتشاما، تتناسب مع برودة الجو، إذ كان زي من الجلد الطبيعي.

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وكان آخر ظهور لكيم كاردشيان قبل حفل ديور، حين شاركت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان صورة مع متابعيها، احتفالا بعيد الشكر لهذا العام، وظهرت خلالها وبرفقتها جميع ابنائها الصغار.

ونقلت صحيفة الديلي ميل هذه الصورة، التي كشفت من خلالها كيم كاردشيان، الشئ الذي تعتبر نفسها شاكرة لأجله في عيد الشكر، وهو وجود أبنائها الأربعة في حياتها.

كما حرصت النجمة العالمية البالغة من العمر 41 عاما، على نشر صور أخرى تروج من خلالها لمجموعتها من الملابس التابعة لماركتها الخاصة SKIMS، بمناسبة موسم التخفيضات الذي يشهده أيضا شهر ديسمبر الجاري.