- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة التونسية درة، بمناسبة وصول عدد متابعي حسابها على موقع “انستجرام”، لـ 10 مليون متابع.
درة شاركت متابعيها بمجموعة صور عَبرت من خلالها عن سعادتها الشديدة، ووجهت رسالة شكر لمتابعيها، حيث كتبت: “شكرا لـ 10 مليون متابع وصديق على مشاركتكم لي صوري وأعمالي وأفكاري ومشاعري أحيانا”.
وأضافت، على حسابها على “انستجرام”: “شكرا على مساندتكم في نجاحاتي وفي فرحي وأحزاني ووحدتي أيضا، أتمنى أن تدوم المحبة والود بيننا لآخر العمر وأن أترك في نفوسكم دائما صدى جميلًا يوازي الحب الذي تغمرونني به”.
وكانت الفنانة التونسية درة قد احتفلت مؤخرا بانتهاء تصوير مسلسلها الجديد “بلا دليل” بحضور عدد كبير من فريق عمل المسلسل، بحضور المخرجة منال الصيفي، والكاتبة إنجي علاء، والتي شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
ومسلسل “بلا دليل” من بطولة درة، وخالد سليم، وحازم سمير وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.
كانت هذه تفاصيل خبر درة تحتفل بـ10 مليون على «انستجرام».. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.