درة تحتفل بـ10 مليون على «انستجرام».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التونسية درة، بمناسبة وصول عدد متابعي حسابها على موقع “انستجرام”، لـ 10 مليون متابع.

درة شاركت متابعيها بمجموعة صور عَبرت من خلالها عن سعادتها الشديدة، ووجهت رسالة شكر لمتابعيها، حيث كتبت: “شكرا لـ 10 مليون متابع وصديق على مشاركتكم لي صوري وأعمالي وأفكاري ومشاعري أحيانا”.

وأضافت، على حسابها على “انستجرام”: “شكرا على مساندتكم في نجاحاتي وفي فرحي وأحزاني ووحدتي أيضا، أتمنى أن تدوم المحبة والود بيننا لآخر العمر وأن أترك في نفوسكم دائما صدى جميلًا يوازي الحب الذي تغمرونني به”.

Advertisements

وكانت الفنانة التونسية درة قد احتفلت مؤخرا بانتهاء تصوير مسلسلها الجديد “بلا دليل” بحضور عدد كبير من فريق عمل المسلسل، بحضور المخرجة منال الصيفي، والكاتبة إنجي علاء، والتي شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

ومسلسل “بلا دليل” من بطولة درة، وخالد سليم، وحازم سمير وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.