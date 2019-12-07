الفنانة السعودية وعد تبكي على الهواء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تتمالك الفنانة السعودية وعد دموعها على الهواء، وذلك بعد تذكرها الصعوبات التي واجهتها في مشوارها الفني، خاصة قبل الانفتاح الذي وصلت له المملكة العربية السعودية حاليا.

الفنانة السعودية عبرت، خلال استضافتها في برنامج معالي المواطن” على قناة mbc1 تقديم الإعلامي علي العلياني، عن سعادتها بالحفلات الغنائية التي تقام في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض.

وأضافت: “الجمهور السعودي راق ومتحضر يعرف كيف يستمتع بالأغنية ومتى يتفاعل مع غناء المطرب”، معبرة عن سعادتها وفخرها بكل التطور والانفتاح الذي تعيشه السعودية هذه الأيام.

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وبسؤالها عن الصعاب التي واجهتها في حياتها، أكدت أنها مرت بصعاب كثيرة في حياتها الفنية، وأنها فكرت كثيرا في ترك الفن، ولم تتمالك دموعها وطلبت عرض أغنية حتى لا تظهر أمام المشاهدين وهي تبكي.

ووعد فنانة سعودية بدأت مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد، وأصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي.

قدّمت وعد عدد من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والخليجية والمغربية، ومن أبرز ألبوماتها: “جنون” و”وجهة نظر” و”يا أحلاهم”، والتي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة حيث طرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم “وعد لاين”.