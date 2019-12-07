ميريهان حسين راقصة باليه في جلسة تصوير ساحرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ميريهان حسين لجلسة تصوير جديدة حازت على إعجاب الجمهور.

ميريهان ظهرت في الصور وهي ترتدي فستان فضي قصير يكشف عن مفاتنها، بينما كانت ترقص الباليه حافية، وكتبت معلقة: «لغة الروح».

ميريهان حسين تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور التي تغزلت في طلتها، وأعجب الجمهور بفستانها وخفتها في الصور.

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على صعيد آخر، كانت ميريهان حسين، قد شاركت مؤخرًا في مسلسل “قيد عائلي” بجانب كلاً من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

يشار إلى أن ميرهان حسين شاركت في رمضان 2019 في مسلسل “علامة استفهام” بطولة محمد رجب، وقدمت فيه دور مغنية، وشارك في بطولته عبد الرحمن أبو زهرة، وهيثم أحمد زكي، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.