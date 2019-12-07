بسمة بوسيل تبكي فرحا بزوجها تامر حسني.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصل الفنان المصري تامر حسني على لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، وذلك في حفل أقيم فى مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ورصدت عدسات الكاميرات بكاء الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، من شدة فرحتها، وذلك عقب إعلان فوز زوجها تامر حسني، بهذا اللقب المميز.

Advertisements

بسمة قامت أيضا بنشر مقطع فيديو اثنا تسلم تامر للجائزة، على حسابها على “انستجرام”، وهنئته بقولها: “تامر حسني يحطم ارقام موسوعة جينيس.. تامر حسني أنت رجل ملهم وأنت تستحق ذلك، أنا فخور بك ، مبروك لقدوتي. أحبك كثيرا”.

وكان الفنان تامر حسني قد دخل موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية كأكثر فنان ملهم في العالم، وذلك في الاحتفالية التي شهدتها “مارينا مول” بالتزامن مع عام التسامح وأعياد اليوم الوطني الإماراتي.

ووجه تامر حسني رسالة شكر خاصة لإدارة مارينا مول أبو ظبي، لتوجيهه دعوة لجمهوره، لكتابة رسائل لتامر وذلك لترشيحه لـ جينيس ريكورد كأفضل فنان مؤثر في العالم.