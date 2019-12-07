- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حصل الفنان المصري تامر حسني على لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، وذلك في حفل أقيم فى مدينة أبو ظبي الإماراتية.
ورصدت عدسات الكاميرات بكاء الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، من شدة فرحتها، وذلك عقب إعلان فوز زوجها تامر حسني، بهذا اللقب المميز.
بسمة قامت أيضا بنشر مقطع فيديو اثنا تسلم تامر للجائزة، على حسابها على “انستجرام”، وهنئته بقولها: “تامر حسني يحطم ارقام موسوعة جينيس.. تامر حسني أنت رجل ملهم وأنت تستحق ذلك، أنا فخور بك ، مبروك لقدوتي. أحبك كثيرا”.
وكان الفنان تامر حسني قد دخل موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية كأكثر فنان ملهم في العالم، وذلك في الاحتفالية التي شهدتها “مارينا مول” بالتزامن مع عام التسامح وأعياد اليوم الوطني الإماراتي.
ووجه تامر حسني رسالة شكر خاصة لإدارة مارينا مول أبو ظبي، لتوجيهه دعوة لجمهوره، لكتابة رسائل لتامر وذلك لترشيحه لـ جينيس ريكورد كأفضل فنان مؤثر في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة بوسيل تبكي فرحا بزوجها تامر حسني.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.