بناء أول مسجد صدقة جارية لروح هيثم أحمد زكي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية ناهد السباعي من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، بناء مسجد كصدقة جارية لصديقها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

ناهد نشرت صورة للمسجد الذي تم بناؤه بالفعل، وكتبت: « بكرة الجمعة الخامسة بعد وفاة هيثم احمد ذكي... الحمد لله دفعته في المدرسة و صحابة بنوا جامع باسمة و يوم ١٣/١٢ اول صلاة جمعة فيه ربنا يتقبل منهم ومنا جميعا صالح الاعمال و يجعلة في ميزان حسنات هيثم باذن الله بكره في صلاة الجمعة ادعوا لهيثم و اموتنا و الاموات جمعيا».

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الفنانة المصرية ختمت حديثها بأن تمنت عدم وجود صحافة أثناء الصلاة في المسجد، حيث أشارت إلى أن المسجد للعبادة فقط والدعاء وليس للتصوير.

ناهد صديقة مقربة من الفنان الراحل، وتعرضت لصدمة شديدة بعد وفاته، وانهارت اثناء تشييع جثمانه، وقالت إن هيثم كان يتنبأ موته بهذه الطريقة.

يذكر أن هيثم أحمد زكي توفى في نوفمبر 2019 بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، وتبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.