هكذا سخر جورج وسوف من شائعة وفاته.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اثيرت شائعة قوية خلال الفترة القليلة الماضية حول وفاة الفنان السوري جورج وسوف إثر تعرضه لأزمة قلبية اودت بحياته.

وعلى الرغم من أنها لم تكن المرة الأولى التي يصدر فيها شائعة تروج لوفاة سلطان الطرب، قرر جورج نفيها بطريقة طريفة، حيث نشر صورة ساخرة ظهر فيها بشخصية كاريكاتيرية له، مرفقة بجملة: «لمخترع شائعة إني متت، بقلو: عبيب ألبي»، وهي الصورة التي تبادلها فانز جورج بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين له دوام الصحة.

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يُذكر أن جورج وسوف تعرض لجلطة دماغية عام 2011، اصيب على إثرها بشلل نصفي في جانبه الأيسر، حيث خضع النجم السوري للعلاج في عدد من الدول العربية والأوروبية، وحتى الآن يعاني من آثارها.

من ناحة أخرى، كان فيديو كليب «سكت الكلام» آخر ما طرحه النجم السوري جورج وسوف، والأغنية من كلمات عاطف يونس، وألحان شاكر الموجي، والكليب من إخراج أحمد المنجد، وشهد العمل ظهور النجمين السوريين عابد فهد و ميلاد يوسف بالإضافة إلى الفنانة اللبنانية تاتانيا مرعب.