دنيا بطمة تنعي فنان مغربي على قيد الحياة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعت الفنانة المغربية دنيا بطمة مواطنها الفنان القدير عبد القادر مطاع بعد انتشار أخبار عن وفاته، إلا أنه اتضح لها بعد ذلك أن هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

دنيا عبرت عن غضبها الشديد من إطلاق مثل هذه الشائعات، ونشرت صورة للفنان عبدالقادر مطاع، وعلقت قائلة: “تلقيت الكثييييير من الاتصالات والرسائل على ان الفنان القدير عبد القادر مطاع لازاااال حي يرررررزق الله يطول بعمره”.

وأضافت: “اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة والله يشافي ويعافي هذا الفنان الذي أعطى الكثير فالساحة الفنية المغربية ارحمونا من الأخبار الزائفة والإشاعات”.

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وكانت قد انتشرت مؤخرا الكثير من الأنباء حول وفاة الفنان المغربي القدير عبد القادر مطاع عن عمر يناهز 80 سنة، وتداول عدد كبير من المواقع المغربية إشاعة وفاته.

ونعى بعض الفنانين والاعلاميين وفاة الفنان القدير، منهم مقدم برنامج “رشيد شو” الإعلامي المعروف رشيد العلالي عبر الصفحة الرسمية لبرنامجه “رشيد شو” على الفيس بوك، وذلك قبل أن ينفى مصدر مقرب للفنان المغربي خبر وفاته، وأكد أنه بين أحضان عائلته بمنزله المتواجد بمدينة الدارالبيضاء.