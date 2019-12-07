تامر حسني يدخل موسوعة «جينيس».. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاز الفنان تامر حسني، بجائزة “جينيس ريكورد” العالمية كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة 6 ديسمبر، في “مارينا مول” بمدينة أبو ظبي.
تامر حسني، علق على الجائزة، ونشر صورة منها عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “كسرنا الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين الحمد له، تامر حسني يدخل موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم”.
كما نشرت بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، صورة للجائزة التي حصدها عبر الاستوري الشخصي لها، وكتبت “فخورة جدا بيك”، وسرعان ما انتشرت صورة الجائزة عبر الصفحات المهتمة بأخبار الفنان المصري لتهنئته.
وجاء ترشيح تامر حسني، على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربي يضع بصمته في هوليوود، ثم حصوله على جائزة “BIG APPEL” كـ أشمل فنان في العالم، وجائزة أول فنان مصري يحضر لبلده موسوعة “جينيس ريكورد” لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم “IRON MAN” روبرت دوني جونير.
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