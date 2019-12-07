جورج وسوف يتحدّث عن الثورة في لبنان.. وهذا ما قاله

متابعة بتجــــــــــرد: تحدّث سلطان الطرب جورج وسوف عن أوضاع لبنان في لقاء سريع مع قناة “ام تي في” اللبنانية.
واعتبر “وسوف” أنّ مطالب الشعب محقّة وعلى الحكّام أن يستمعوا لهم ويحققوا ما يطلبونه بشكل سريع.
وقال: “أتمنّى أن ينال الشعب اللبناني ما يتمنّاه، وأتمنّى أن يتحقّق العدل في هذا البلد الجميل”.
وتابع: “لبنان كلمة تفرح القلب، وأتمنّى أن يفرح الشعب اللبناني. “حرام الكبار ياكلوا الصغار”، وعلى الحكام أن يشعروا مع وجع الشعب وينقذوه من الأزمة الإقتصادية الحالية”.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال جورج وسوف الفنية، كان كليب أغنية “سكت الكلام” التي طرحها في بداية موسم الصيف الحالي عبر قناته الرسميّة على “يوتيوب” والمتاجر الرقميّة الكبرى.
أغنية “سكت الكلام” من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل إطارًا دراميًا مشوّقًا، ويظهر فيه إلى جانب جورج وسوف، النجم السوري عابد فهد الذي يلعب دور صديقه.
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