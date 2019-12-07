ابنة كايلي جنير تتزلج بطريقة لافتة مقارنة بسنّها

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشر فيديو لابنة النجمة العالمية كايلي جنير، “ستورمي”، وهي تقوم بالتزلج على الثلج بمهارة كبيرة مقارنة بعمرها الصغير. وتناقل الفيديو عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتجدونه مرفقاً. إشارة الى أنّ “ستورمي” تكمل الثانية من عمرها في شباط المقبل.

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