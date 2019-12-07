كارمن سليمان تشوّق جمهورها لمفاجأة فنية جديدة – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن النجمة المصرية كارمن سليمان تستعد لطرح أغنية جديدة بتاريخ 12- 12 – 2019.

وألمحت “سليمان” إلى هذا الأمر من خلال منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت تصميمًا مميّزًا وأرفقته بتعليق جاء فيه: “بص قدامك.. كليوباترا 2010”.

إذاً الأغنية ستحمل اسم “بص قدامك”، لكن كارمن لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى حولها وهو ما زاد منسوب التشويق لدى جمهورها.

تجدر الإشارة إلى أن كارمن سليمان طرحت منذ فترة قصيرة أغنية باللهجة الخليجية تحمل اسم “تفنّن” من كلمات الشاعر خالد بن سعود الكبير، ألحان مقرن القحطاني وتوزيع هشام السكران.