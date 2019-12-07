وفاة ملكة جمال باكستان السابقة بحادثٍ مأساوي في الولايات المتحدة

متابعة بتجــــــــــرد: تناقلت وسائل الإعلام العالمية خبر وفاة ملكة جمال باكستان السّابقة، زينب نافيد، الّتي لقيت مصرعها في حادثٍ وقع قرابة منتصف الليل منذ أيّام.

ولفتت المعلومات حول هذه “الفاجعة”، الى أن زينب نافيد فقدت السيطرة على سيّارتها على الطّريق السّريع في ولاية ماريلاند الأميركية، ما أدّى إلى انقلابها للناحية الثانية من الطريق، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة عن عمر 32 عاماً.

وأشارت الشرطة في تقرير عن الحادث إلى أنّ نافيد كانت داخل السيارة بمفردها ولم يكن هناك أي أثر لتناولها المشروبات الكحولية.

ويُذكر أن زينب ولدت في باكستان، لكنّها عاشت في بومونا بنيويورك وتخرجت من جامعة بيس عام 2011. وتوجت نافيد بلقب ملكة جمال باكستان في العام 2012، وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم في تورنتو بكندا.

وفي آخر منشور لها عبر موقع فيسبوك في 21 تشرين الثاني الماضي، نشرت نافيد صورة لها وهي تجلس على سلم بثوب ذهبي لامع، وكتبت “الإبتسامة المسالمة تجعلك ترى دائما أن العالم يبتسم لك”.