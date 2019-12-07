راندا البحيري تحذر من هذا الشخص: “نصاب وأكل عليَّ فلوسي”

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر صفحتها الرسمية في موقع “انستغرام”، منشوراً تحذر من شخص قالت إنه يدعى ايلي برباري نصب عليها، بعد أن ادعى أنه منتج فني، وطلبها في دور بمسلسل يخرجه ورفض أن يعطيها باقي مستحقاتها.

ونشرت صورته وحذرت قائلة: “هذا الشخص كلمني وطلب مني أعمل دور في مسلسل كان بيقول إنه من إنتاجه وإخراجه”.

وأضافت: “فضل يقولي تلات أسابيع قد إيه هو تعبان علشان يلم فلوس المسلسل، وإنه باع بيته وعربيته، علشان ينتج المسلسل، كل ده علشان يتعاقد معايا بفلوس قليلة، وأنا صدقته ووافقت، وقولتله مش مشكلة، وروحت لبنان صورت”.