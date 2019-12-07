راندا البحيري تحذر من هذا الشخص: “نصاب وأكل عليَّ فلوسي”

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر صفحتها الرسمية في موقع “انستغرام”، منشوراً تحذر من شخص قالت إنه يدعى ايلي برباري نصب عليها، بعد أن ادعى أنه منتج فني، وطلبها في دور بمسلسل يخرجه ورفض أن يعطيها باقي مستحقاتها.
ونشرت صورته وحذرت قائلة: “هذا الشخص كلمني وطلب مني أعمل دور في مسلسل كان بيقول إنه من إنتاجه وإخراجه”.
وأضافت: “فضل يقولي تلات أسابيع قد إيه هو تعبان علشان يلم فلوس المسلسل، وإنه باع بيته وعربيته، علشان ينتج المسلسل، كل ده علشان يتعاقد معايا بفلوس قليلة، وأنا صدقته ووافقت، وقولتله مش مشكلة، وروحت لبنان صورت”.
وتابعت: “عرفت وأنا هناك بالصدفة إنه أصلاً مش منتج المسلسل، وإن المسلسل له منتج أساسي، وإن هو بينفذ بس الإنتاج، واللي عرفته إنه تقريباً اتفق مع جهه الإنتاج على رقم كبير علشان ممثلة جاية من مصر، ولازم تأخذ أجرها.. وطبعا ده محصلش”.
واستكملت: “روحت وصورت، والأستاذ اداني جزء من أجري بالعافية، ومكانش أصلا عايز يديهوملي خالص، وخلصت كل المشاهد اللي طلبها مني، وقالي السفرية اللي جاية هديكي الفلوس أو هحولهالك على مصر، وأول ما عمل مونتاج الحلقات وضمن أنه خلاص مش محتاجني وقفل مسلسله عملي بلوك، ومش عايز يديني أجري ولا حتى احترمني ولا احترم بلدي ولا رد علي”.
وأشارت البحيري إلى إبلاغها نقابة المهن التمثيلية في مصر بكل ما حدث، و”الإهانة” التي تعرضت لها، لكي يكونوا على دراية بكافة الأمور التي حدثت.
كانت هذه تفاصيل خبر راندا البحيري تحذر من هذا الشخص: “نصاب وأكل عليَّ فلوسي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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