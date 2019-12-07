ايلا بالينسكا سفيرة دار كارتييه

متابعة بتجــــــــــرد: انضمت الممثلة البريطانية ايلا بالينسكا الى سفيرات مجموعة بارزة والعفوية والحرة. وفي التفاصيل، فقد اختارت دار المجوهرات الجميلة ايلا لأدائها التمثيلي المميز وشخصيتها الفذة وطاقتها الأيجابية. وتشارك ايلا البطولة في فيلم Charlie’s Angels الى جانب كريستين ستيوارت ونعومي سكوت. ويعرض الفيلم نهاية عام 2019 .

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