بين ألمانيا وتركيا ومصر.. عاصي الحلاني يختتم عام 2019 في أقوى الحفلات

متابعة بتجــــــــــرد: يختتم فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عام 2019 بثلاث حفلات غنائية يحييها بين ألمانيا، تركيا ومصر.

وفي التفاصيل، يحتفل عاصي بعيد الميلاد المجيد في ألمانيا وتحديدًا في مدينة كولونيا مساء 25 كانون الأوّل/ديسمبر، ويسافر بعدها إلى تركيا حيث يلتقي الجمهور في مدينة أماسيا في 27 الشهر عينه، أمّا ليلة رأس السنة فيحييها في حفل غنائي كبير بأحد الفنادق الكبيرة في العاصمة المصرية القاهرة.

عاصي الحلاني سيقدّم خلال حفلات نهاية العام أجمل أغنياته القديمة والجديدة، ليستقبل عام 2020 مع الجمهور في أجواء من الطرب والأصالة.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي طرح مؤخرًا أغنية جديدة يحاكي فيها “الوطن” وهي من ألحانه، كلمات الشاعر الراحل عمر الفرّا وتوزيع طونيسابا، أما الكليب فتولى إخراجه عادل سرحان.

على صعيد آخر، ينشغل عاصي الحلاني في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه في الأسواق في سنة ٢٠٢٠.