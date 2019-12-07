أغرب ما ارتداه المشاهير العرب والأجانب في 2019 (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لقد كان هذا العام منذ البداية حافلًا بالمناسبات الصاخبة التي جمعت كوكبة من أبرز النجوم، وكما هو متوقع، شهدنا عددًا لا يحصى من الإطلالات، والتي تميز أغلبها بعنصر الغرابة والجنون أيضًا؛ إذ أطلق الكثير من النجوم العنان لخيالهم وحسهم الإبداعي في اختيار الأزياء لسرقة الأضواء.

ومع اقتراب هذا العام إلى نهايته، حصدنا لكم أغرب ما ارتداه المشاهير العرب والأجانب على السجادة الحمراء في 2019.

المشاهير الأجانب

كاردي بي

بالإضافة إلى الجرأة، تعد كاردي بي ملكة الإطلالات الغريبة وغير المتوقعة، وقد لفتت الأنظار في حفل جوائز غرامي هذا العام بإطلالة من توقيع علامة "موغلر"، جعلتها تبدو وكأنها زهرة متفتحة.

كاتي بيري

تخطف كاتي الأضواء دائمًا بإطلالاتها الأنيقة والغريبة أيضًا، وخاصة هذه الإطلالة من حفل ميت غالا هذا العام، والتي تحولت فيها من كيتي المغنية إلى كيتي الثريا (النجفة).

سارة جيسيكا باركر

لسارة أسلوبها الخاص فيما يتعلق بالموضة والأزياء، والذي كثيرًا ما يحمل طابعًا غير متوقع، فخلال أحدث ظهور لها الشهر الماضي، أكملت سارة إطلالتها بجوارب رجالية، هذا وكانت ترتدي فستانًا أنيقًا من علامة "أولا جونسون" وحذاءً جذابًا من علامتها الخاصة.

كيم كارداشيان

دائمًا ما تكون إثارة الجدل عنوان إطلالات كيم، ومن بين أغرب إطلالاتها هذا العام، هي تلك الإطلالة من علامة "موغلر" والتي اختارتها لتظهر وكأنها مبللة في الميت غالا.

كيشا

بدلًا من الفستان أو الجمبسوت أو غيرهما، اعتمدت كيشا هذه الإطلالة الغريبة خلال حفل جوائز الموسيقى الأمريكية، حيث ارتدت روبًا من فيرساتشي وجوارب وحذاءً بالنقشة نفسها، فبدت وكأنها تستعد لمباراة ملاكمة أو مصارعة.

جاريد ليتو

لم تقتصر الإطلالات الغريبة على النجمات فقط؛ إذ ترك عدة نجوم بصمتهم أيضًا، مثل النجم جاريد ليتو، والذي كانت إطلالته غريبة ومخيفة بعض الشيء في حفل الميت غالا 2019؛ إذ ارتدى ثوبًا أحمر من غوتشي مزينًا بحلى فضية، وحمل في يده رأس نسخة منه.

بيلي إيليش

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خلال حضورها حفل جوائز الموسيقى الأمريكية، لفتت بيلي الأنظار بإطلالتها من "بربري"، ليس لجاذبيتها، بل لغرابتها، حيث ارتدت توبًا فضفاضًا وطويلًا ذا قبعة غريبة شبكية تغطي وجهها ونفس التصميم لوحظ على الأكمام، وكان البنطلون بالنقشة نفسها، كما ارتدت "كروكس" مزينًا مطابقًا لإطلالتها.

هاري ستايلز

فاجأ النجم البريطاني جمهوره في حفل الميت غالا، والذي كان أبرز مناسبات هذا العام، بظهوره بإطلالة نسائية شفافة، وارتدى أقراطًا لؤلؤية وخواتم نسائية، كما أنه زين أظافره بالمناكير وارتدى الكعب العالي أيضًا.

المشاهير العرب

أصالة

كان للمطربة السورية أصالة نصيب الأسد من الإطلالات غير الموفقة؛ ففي مارس 2019 خلال حفلها الذي أحيته في مدينة جدة بالسعودية جاءت إطلالتها غريبة؛ إذ ارتدت فستانًا باللون الرمادي بتصميم غير تقليدي وحزام حول منطقة الخصر، وسخر الجمهور وقتها من تسريحة الشعر الغريبة والتي كانت غير مناسبة للفستان.

وكانت الإطلالة الغريبة الثانية لأصالة في حفل أحيته في سبتمبر 2019 ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي وجاءت إطلالتها بفستان أخضر فضفاض وأكمام وأظهرت كتفيها بشكل بسيط ولكنها اعتمدت ارتداء "كوفية" عليها علم السعودية وصورتا الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، وشبهها الجمهور بأنها "قزمة"، وآخرون قالوا إنها طلة لعشاق الجرجير.

مي عمر

أطلت الفنانة المصرية مي عمر في حفل افتتاح مهرجان القاهرة بنسخته الـ41 بفستان أبطأ من حركتها على السجادة الحمراء حيث تميز بالكثير من الريش وقال الجمهور إنها صاحبة أجمل بطانية، ووصفها آخرون بأنها مثل "عشة الفراخ".

أحلام

فاجأت أحلام جمهورها بصور في أغسطس الماضي عبر حسابها على "تويتر"، تسببت في تساؤلات الجمهور عن سرّ رشاقتها وأُثير الحديث حول خضوعها لعملية جراحية أو استخدامها برنامج "الفوتوشوب".

وفي إطلالة أخرى ظهرت بها في أواخر نوفمبر الماضي في "ذا فويس" وهي ترتدي فستانًا أزرق ووضعت مكياجًا غريبًا "بلاشر" باللون الفوشيا على الخدود والرأس وانتقدها الجمهور؛ لأنه غير معتاد أن البلاشر يوضع على الرأس.

سما المصري

أثارت الفنانة الاستعراضية سما المصري الجدل بإطلالة غريبة لم يعتد عليها الجمهور؛ إذ تسللت إلى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وهي ترتدي حجابًا للمرة الأولى.