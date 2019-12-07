هل يجمع "أسود فاتح" باسل خياط مع هيفاء وهبي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلق النجم السّوري باسل خياط قبل أيام بتصوير مسلسل "عهد الدم" من كتابة إياد أبو الشامات وإخراج كريم الشنّاوي، ويشارك في العمل النجمة السّورية نادين تحسين بيك، رودني حداد، ندى أبو فرحات وغيرهن، على أن يعرض المسلسل خلال بداية العام المُقبل.

وتوقيت عرض المسلسل يثير التساؤلات حيث يعتبر "عهد الدم" العمل الأول الذي تعاقد فيه النجم السوري مع "إيغل فيلمز"، وهو يحرصُ على الحضور في السّنوات الأخيرة في الأعمال التي تُنتجها الشركة بعد توقيع عقد مع صاحبها جمال سنان.

والسّؤال هنا عمّا إذا كان هناك مشروع عمل درامي ثانٍ قد يجمعه مع الشركة المنتجة خلال الشهر الفضيل للعام المقبل؛ إذ تبيّن بحسب مصادر صحفية أن "إيغل فيلمز" لم تتفق بعد مع باسل خياط.

ونجح باسل خياط في السّنوات الأخيرة مع شركة "إيغل فيلمز" من خلال مسلسل "تانغو"، ثم كرّر التجربة العام الماضي في مسلسل "الكاتب"، لكن المفاجئ هو انسحاب المخرج السّوري رامي حنا الذي رافق نجاحات مسلسلات باسل خياط، واستبداله بالمخرج المصري كريم الشناوي.

واللافت أنَّ هنالك أخبارًا تشير إلى سعي شركة "صبّاح إخوان" للتعاقد مع النجم السّوري على بطولة مسلسل يحمل اسم "أسود فاتح" تلعب بطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

وإن صحتّ تلك الأخبار، سيكون باسل خياط أمام تجربة جديدة مع شركة "صبّاح إخوان" التي يديرها صادق الصبّاح.

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ولفتت الشركة إلى أن المسلسل مصري، تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري. على أن يكشف لاحقًا عن لائحة الأسماء المشاركين في المشروع الدرامي.

وأوضحت "صبّاح إخوان" أنَّ مسلسل هيفاء وهبي سينطلق تصويره مطلع العام الجديد وسيكون ضمن المنافسة الرمضانية المنتظرة للعام المُقبل.

في المقابل، يدرس النجم السّوري باسل خياط عدة عروض تلقاها من شركات مصرية للحضور في الشهر الفضيل، بعد نجاح تجاربه السابقة في مصر.

ومع بدء العدّ العكسي لتلك الاستعدادات الرمضانية، من الواضح أن باسل خياط يصارع الوقت بسبب قُرب إنطلاق تصوير المسلسلات الرمضانية.

هل برأيك سيشكل باسل خياط ثنائيًا ناجحًا مع هيفاء وهبي؟